Експерти Центру громадського здоров’я МОЗ України розповіли, як за допомогою простих та ефективних методів уберегти себе та близьких від гострих кишкових інфекцій.

– Масштабні підтоплення та осушення великих територій, які відбуваються внаслідок руйнування Каховської ГЕС, несуть за собою ризик масового захворювання на гострі кишкові інфекції, – попереджають медики.

За словами фахівців, найбільш характерні особливості більшості гострих кишкових інфекцій – здатність збудників порівняно довго виживати поза організмом людини.

Теплий період року – найсприятливіший час для виникнення та поширення кишкових інфекцій.

Ознаки захворювання

Збудники гострих кишкових захворювань, їхні токсини вражають не тільки шлунково-кишковий тракт, а й центральну нервову систему.

У більшості хворих підвищується температура тіла, порушується діяльність шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, часто уражаються печінка, селезінка та інші внутрішні органи.

Ознаки цих захворювань можуть відрізнятися: якщо для дизентерії, наприклад, більш характерний пронос, то для черевного тифу – висока температура.

Як запобігти зараженню:

для пиття використовувати тільки кип’ячену воду;

не пити воду з випадкових джерел, водопроводу, призначеного для технічних цілей, колодязів і неглибоких свердловин;

воду для приготування їжі та господарських потреб брати тільки з перевірених джерел води;

кип’ятіть або дезінфікуйте в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід або посуду з джерел, якість води в яких невідома, у т.ч. з відкритих водойм;

молоко (як сире, так і пастеризоване фляжне) обов’язково кип’ятити;

овочі, фрукти, ягоди ретельно мити в проточній воді, можна з використанням щітки і господарського мила, обдавати окропом;

для обробки різних видів продуктів використовувати різні дошки;

не вживати в їжу продукти, доброякісність яких викликає сумнів;

суворо дотримуватися термінів вживання та умов зберігання продуктів харчування;

усі харчові продукти вкривати від комах;

харчові відходи тримати в контейнерах із кришкою, знищувати мух;

ретельно мити руки з милом, особливо перед приготуванням і вживанням їжі, після повернення з вулиці, користування туалетом, забруднення, за неможливості цього використовувати засоби дезінфекції, вологі дезінфекційні серветки.

При болях у животі, блюванні, проносі, підвищенні температури тіла та інших патологічних проявах не займайтеся самолікуванням – негайно звертайтеся до лікаря. У цьому запорука вашого швидкого одужання та безпеки для оточуючих, резюмують у ЦГЗ.