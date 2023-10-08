66-летний житель штата Флорида Марк Гренон и трое его сыновей продали на $1 млн смертельно опасного промышленного отбеливателя, который, как они утверждали, был панацеей от коронавирусной инфекции.

Как сообщили в прокуратуре штата, сам Марк Гренон и его 36-летний сын Джозеф получили пять лет тюремного заключения за сговор с целью обмана правительства. А 37-летний Джонатан и 29-летний Джордан — 12 лет и семь месяцев за мошенничество с правительством и неуважение к суду.

— Греноны отравили тысячи людей своим фальшивым чудодейственным средством, которое представляло собой не что иное, как промышленный отбеливатель, — заявил помощник прокурора США Майкл Гомер.

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Как стало известно, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов получило сообщения о людях, нуждающихся в госпитализации, у которых развиваются опасные для жизни состояния и которые умирают после употребления этого продукта.

Приговор суда завершил трехлетнее дело, по которому Греноны обвинялись в продаже в интернете лекарства под названием Чудесный минеральный раствор под видом Церкви здоровья и исцеления Бытие II.

Как утверждали аферисты, их продукт мог вылечить Covid-19, болезнь Альцгеймера, диабет, ВИЧ-СПИД, лейкемию, а также другие серьезные заболевания.

По словам прокуроров, раствор содержал хлорит натрия и воду, которая при пероральном приеме превращается в диоксид хлора — сильный отбеливатель, используемый в промышленных целях.

Свою отраву Греноны готовили в грязном ветхом сарае, где следователи обнаружили десятки химических бочек порошка хлорита натрия, из которого можно было бы произвести тысячи бутылок смертельно опасного препарата.