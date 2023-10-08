66-річний житель штату Флорида Марк Гренон і троє його синів продали на $1 млн смертельно небезпечного промислового відбілювача, який, як вони стверджували, був панацеєю від коронавірусної інфекції.

Як повідомили в прокуратурі штату, сам Марк Гренон і його 36-річний син Джозеф отримали п’ять років тюремного ув’язнення за змову з метою обману уряду. А 37-річний Джонатан і 29-річний Джордан – 12 років і сім місяців за шахрайство з урядом і неповагу до суду.

– Гренони отруїли тисячі людей своїм фальшивим чудодійним засобом, який являв собою не що інше, як промисловий відбілювач, – заявив помічник прокурора США Майкл Гомер.

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Як стало відомо, Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів отримало повідомлення про людей, які потребують госпіталізації, у яких розвиваються небезпечні для життя стани і які помирають після вживання цього продукту.

Вирок суду завершив трирічну справу, за якою Гренонів звинувачували в продажу в інтернеті ліків під назвою Чудовий мінеральний розчин під виглядом Церкви здоров’я і зцілення Буття II.

Як стверджували аферисти, їхній продукт міг вилікувати Covid-19, хворобу Альцгеймера, діабет, ВІЛ-СНІД, лейкемію, а також інші серйозні захворювання.

За словами прокурорів, розчин містив хлорит натрію і воду, яка під час перорального вживання перетворюється на діоксид хлору – сильний відбілювач, який використовують у промислових цілях.

Свою отруту Гренони готували в брудному старому сараї, де слідчі виявили десятки хімічних бочок порошку хлориту натрію, з якого можна було б виробити тисячі пляшок смертельно небезпечного препарату.