Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин рассказал о вызовах, с которыми столкнулась украинская система здравоохранения в период войны, на открытии заседания Европейской сети Международной ассоциации национальных институтов общественного здоровья (IANPI).

— Война нанесла тяжелый удар по системе здравоохранения Украины, — подчеркнул главный государственный санитарный врач.

По его словам, частично или полностью разрушены больницы и роддома. Разрушены или повреждены более 600 учреждений здравоохранения, больше 100 из них не подлежат восстановлению. Убиты по меньшей мере 11 медицинских работников и 46 ранены.

Больницы и медицинские учреждения, находящиеся на относительно спокойной территории, все равно находятся в постоянной опасности в связи с угрозой ракетных ударов.

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Вместе с тем, акцентировал замминистра, медицинская система должна оказывать помощь в двойном или тройном объеме из-за постоянного увеличения количества раненых, как военных, так и гражданских, среди которых значительную часть составляют дети.

В сообщении говорится, что заседание этого года было посвящено обсуждению и определению роли национальных институтов общественного здоровья в подготовке к чрезвычайным ситуациям и реагировании на них.

Игорь Кузин поблагодарил всех партнеров за поддержку и определил ключевые направления помощи, которая необходима нашему государству для обеспечения эффективной работы системы здравоохранения.

Речь идет как о помощи непосредственно пострадавшим в результате боевых действий, так и о потребностях внутренне перемещенных лиц и всех граждан.

В заседании также участвовал и руководитель регионального Офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт. Он подчеркнул, что украинская система здравоохранения уникально реагирует на военные действия, ведь, несмотря на чрезвычайно сложные условия работы, медицинская помощь все равно предоставляется.

Вместе с тем, представители других государств, в частности Польши, Норвегии, Эстонии, Великобритании, также отметили свою безоговорочную поддержку Украины в ее противостоянии российскому вторжению и подтвердили готовность помогать в дальнейшем.