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Навіть в умовах постійної небезпеки: лікарні та пологові будинки України продовжують свою роботу

20 Травня 2022, 13:09
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін розповів про виклики, з якими зіткнулася українська система охорони здоров’я в період війни, на відкритті засідання Європейської мережі Міжнародної асоціації національних інститутів громадського здоров’я (IANPI).

– Війна завдала важкого удару по системі охорони здоров’я України, – підкреслив головний державний санітарний лікар.

За його словами, частково або повністю зруйновані лікарні та пологові будинки. Зруйновано або пошкоджено понад 600 закладів охорони здоров’я, більше 100 з них не підлягають відновленню. Вбито щонайменше 11 медичних працівників і 46 поранено.

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Лікарні та медичні установи, що розташовані на відносно спокійній території, все одно перебувають у постійній небезпеці у зв’язку із загрозою ракетних ударів.

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Разом з тим, акцентував заступник міністра, медична система повинна надавати допомогу в подвійному або потрійному обсязі через постійне збільшення кількості поранених, як військових, так і цивільних, серед яких значну частину становлять діти.

У повідомленні йдеться, що засідання цього року було присвячене обговоренню та визначенню ролі національних інститутів громадського здоров’я у підготовці до надзвичайних ситуацій та реагуванні на них.

Ігор Кузін подякував усім партнерам за підтримку та визначив ключові напрямки допомоги, яка необхідна нашій державі для забезпечення ефективної роботи системи охорони здоров’я.

Йдеться як про допомогу безпосередньо постраждалим внаслідок бойових дій, так і про потреби внутрішньо переміщених осіб та всіх громадян.

У засіданні також брав участь і керівник регіонального Офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт. Він підкреслив, що українська система охорони здоров’я унікально реагує на військові дії, адже, незважаючи на надзвичайно складні умови роботи, медична допомога все одно надається.

Разом з тим, представники інших держав, зокрема Польщі, Норвегії, Естонії, Великої Британії, також відзначили свою безумовну підтримку України в її протистоянні російському вторгненню та підтвердили готовність допомагати надалі.

Джерело
МОЗ
Теги
Ігор Кузін, Війна в Україні, Лікарні, Медики
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