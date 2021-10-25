Уже на этой неделе, в среду, 27 октября, готовится к выписке мужчина, которому впервые в Украине трансплантировали легкие. Операцию провели во Львовской больнице скорой медицинской помощи. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач учреждения Олег Самчук.

Также стало известно, что пациенту по имени Виктор 56 лет. Более 10 лет он имел хроническую болезнь легких, последние четыре года почти не выходил из квартиры. Его жизнь зависела от кислородного концентратора и без трансплантации он не имел никаких шансов.

— Мы с коллегами рады за нашего пациента и очень хотим, чтобы его история прибавила веры всем украинцам, которые нуждаются в трансплантации легких. Все возможно! — написал врач.

Сейчас Виктора готовят к выписке. Каждый день он много часов проводит в движении, занимается на тренажерах, выполняет дыхательные упражнения.

Мужчина набрал три килограмма. Имеет замечательный аппетит и очень много планов на жизнь.

Источник: Олег Самчук

Фото: Ирина Заславец