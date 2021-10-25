Вже цього тижня, в середу, 27 жовтня, готується до виписки чоловік, якому вперше в Україні трансплантували легені. Операцію провели у Львівській лікарні швидкої медичної допомоги. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний лікар закладу Олег Самчук.

Також стало відомо, що пацієнту на ім’я Віктор 56 років. Понад 10 років він мав хронічну хворобу легень, останні чотири роки майже не виходив з квартири. Його життя залежало від кисневого концентратора і без трансплантації він не мав жодних шансів.

– Ми з колегами радіємо за нашого пацієнта і дуже хочемо, щоб його історія додала віри усім українцям, які потребують трансплантації легень. Усе можливо! – написав лікар.

Наразі Віктора готують до виписки. Кожного дня він багато годин проводить у русі, займається на тренажерах, виконує дихальні вправи.

Чоловік набрав три кілограми. Має чудовий апетит і дуже багато планів на життя.

Джерело: Олег Самчук

Фото: Ірина Заславець