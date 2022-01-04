Медики 8 больницы Первого территориального медицинского объединения Львова спасли от полного паралича руку мужчины, который три года страдал от тяжелого профессионального заболевания: он не мог разогнуть оцепеневшие пальцы. Таких операций здесь проводят почти две сотни в год.

Андрею 43 года, он строитель, и руки — его главный рабочий инструмент. Три года назад он начал замечать, что пальцы на правой руке онемевают. Сперва мужчина подумал, что это от большой нагрузки, но потом заметил: онемение, покалывание и спазмы на руке не проходят даже во время длительного отдыха.

Дальше — хуже. За год на ладони образовался небольшой рубец, а под кожей словно появилась паутина, которая судорожно сжимала пальцы в кулак. Невыносимо было даже удержать телефон, не то что кирпич на работе.

Патология называется контрактура Дюпюитрена. Этим заболеванием часто страдают мужчины после 40 лет, которые много работают руками: строители, каменщики, есть случаи и среди водителей.

Чтобы вернуться к нормальной жизни и работать, Андрею пришлось решиться на операцию. Это 40 минут хирургического вмешательства, во время которого врачи удаляют эффект парализующей паутины. Результат заметен сразу: в конце операции пальцы уже свободно сгибаются и разгибаются.

Поскольку операцию проводили под местным обезболиванием, уже через три дня Андрей вернулся домой. Впереди месяц реабилитации, после которой он наконец сможет вернуться к работе.

Если вы заметили у себя подобные проблемы, немедленно обращайтесь к медикам. Если сделать это вовремя, хирургического вмешательства вполне можно избежать.

Источник: 1 ТМО Львова