Медики 8 лікарні Першого територіального медичного об’єднання Львова врятували від повного паралічу руку чоловіка, який три роки страждав на важке професійне захворювання: він не міг розігнути заціпенілі пальці. Таких операцій тут проводять майже дві сотні на рік.

Андрію 43 роки, він будівельник, і руки – його головний робочий інструмент. Три роки тому він почав помічати, що пальці на правій руці онімівають. Спершу чоловік подумав, що це від великого навантаження, але потім помітив: оніміння, поколювання і спазми на руці не проходять навіть під час тривалого відпочинку.

Далі – гірше. За рік на долоні утворився невеликий рубець, а під шкірою немов з’явилася павутина, яка судомно стискала пальці в кулак. Нестерпно було навіть утримати телефон, не те що цеглину на роботі.

Патологія називається контрактура Дюпюітрена. На це захворювання часто страждають чоловіки після 40 років, які багато працюють руками: будівельники, муляри, є випадки і серед водіїв.

Щоб повернутися до нормального життя і працювати, Андрію довелося зважитися на операцію. Це 40 хвилин хірургічного втручання, під час якого лікарі видаляють ефект паралізуючої павутини. Результат помітний відразу: в кінці операції пальці вже вільно згинаються і розгинаються.

Оскільки операцію проводили під місцевим знеболенням, вже через три дні Андрій повернувся додому. Попереду місяць реабілітації, після якої він нарешті зможе повернутися до роботи.

Якщо ви помітили у себе подібні проблеми, негайно звертайтеся до медиків. Якщо зробити це вчасно, хірургічного втручання цілком можна уникнути.

Джерело: 1 ТМО Львова