В воскресенье, 5 ноября, около полуночи состоялась 12 трансплантация в Ивано-Франковской областной клинической больнице.

Команда трансплантологов выполнила сложную операцию по пересадке почки. Посмертным донором стал 58-летний закарпатец, который попал в ДТП, и его жизнь, к сожалению, не удалось спасти.

Как чтят память посмертного донора

Родные, несмотря на тоску по близкому человеку, дали согласие на забор органов умершего для трансплантации.

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По традиции, перед операционной, где уже ожидал новую почку реципиент, медики выстроились в своеобразный коридор почета и минутой молчания почтили память донора, поблагодарили его родных за шанс на жизнь, который они подарили другим.

Подготовка документов реципиентов, тщательный анализ их состояния, консилиумы — это работа транспланткоординатора Татьяны Добош.

Анестезистка Галина Гончарова на компьютере фиксирует все действия команды, работающей в операционной.

В специальный журнал записывает каждый шаг работы трансплантационной бригады.

Почка — совершенный орган нашего тела

Рядом почку донора готовит к пересадке хирург Андрей Попов.

— Смотрите, какой это совершенный орган в нашем теле. Главное, чтобы прижился. Мы должны успеть его пересадить за восемь часов после забора, — говорит Попов.

Можно не боясь пафоса сказать, что анестезиологи и трансплантологи вот сейчас держат в руках нить человеческой жизни и делают все, чтобы эта нить не оборвалась.

Источник и фото: Івано-Франківська обласна клінічна лікарня