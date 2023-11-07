У неділю, 5 листопада, близько опівночі відбулася 12 трансплантація в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні.

Команда трансплантологів виконала складну операцію з пересадки нирки. Посмертним донором став 58-річний закарпатець, який потрапив у ДТП, і його життя, на жаль, не вдалося врятувати.

Як вшановують пам’ять посмертного донора

Рідні, попри тугу за близькою людиною, дали згоду на забір органів померлого для трансплантації.

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За традицією, перед операційною, де вже очікував нову нирку реципієнт, медики створили своєрідний коридор пошани та хвилиною мовчання вшанували пам’ять донора, подякували його рідним за шанс на життя, який вони подарували іншим.

Підготовка документів реципієнтів, ретельний аналіз їхнього стану, консиліуми – це робота транспланткоординатора Тетяни Добош.

Анестезистка Галина Гончарова на комп’ютері фіксує всі дії команди, яка працює в операційній.

У спеціальний журнал записує кожен крок роботи трансплантаційної бригади.

Нирка – досконалий орган нашого тіла

Поруч нирку донора готує до пересадки хірург Андрій Попов.

– Дивіться, який це досконалий орган у нашому тілі. Головне, щоб прижився. Ми повинні встигнути його пересадити за вісім годин після забору, – каже Попов.

Можна не боячись пафосу сказати, що анестезіологи і трансплантологи ось зараз тримають в руках нитку людського життя і роблять все, щоби ця нитка не обірвалась.

Джерело і фото: Івано-Франківська обласна клінічна лікарня