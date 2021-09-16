Спустя больше месяца после того, как электронные Covid-сертификаты, которые признают в странах Евросоюза, стали доступны украинцам, все еще поступают жалобы на технические проблемы, связанные в основном с подтягиванием документа в приложение Дія.

О том, почему так может происходит, в эфире одного из украинских телеканалов рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Первые недели проблем было довольно много, сейчас мы сталкиваемся раз в неделю с тем, что кто-то не может подтянуть сертификат в системе, — отметил министр.

По его словам, довольно частая причина сбоев с генерированием Covid-сертификатов в Дія заключается в том, что в связи с массовой активной вакцинацией система оказывается перегруженной большим количеством вносимых в нее данных.

Иногда сами врачи делают ошибки в написании фамилии или имени пациента.

Исправить ситуацию можно достаточно просто: нужно еще раз обратиться к своему семейному врачу, чтобы он сверил информацию и внес в систему исправленные сведения о пациенте.

Кроме того, Михаил Федоров сообщил, что с 20 сентября в приложении Дія можно будет сгенерировать QR-код и распечатать его. То есть Covid-сертификат можно будет иметь не только в электронном, но и в бумажном виде.

Еще одна интересная новость состоит в том, что после того, как в портал Дія будут внесены результаты ПЦР-тестирования, там тоже появится Covid-сертификат, который будет действителен 24 часа.