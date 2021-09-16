Минуло більше місяця після того, як електронні Сovid-сертифікати, які визнають у країнах Євросоюзу, стали доступні українцям, проте досі надходять скарги на технічні проблеми, пов’язані в основному з підтягуванням документа в додаток Дія.

Чому таке відбувається і як це можна виправити, в ефірі одного з українських телеканалів розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Перші тижні проблем було досить багато, зараз ми стикаємося раз на тиждень з тим, що хтось не може підтягнути сертифікат у системі, – зазначив міністр.

За його словами, часта причина збоїв із генеруванням Сovid-сертифікатів в Україні полягає в тому, що у зв’язку з масовою активною вакцинацією система виявляється перевантаженою великою кількістю внесених у неї даних.

Іноді самі лікарі роблять помилки в написанні прізвища або імені пацієнта.

Виправити ситуацію можна досить просто: потрібно ще раз звернутися до свого сімейного лікаря, щоб він звірив інформацію і вніс у систему виправлені відомості про пацієнта.

Крім того, Михайло Федоров повідомив, що з 20 вересня в додатку Дія можна буде згенерувати QR-код і роздрукувати його. Тобто Сovid-сертифікат можна буде мати не тільки в електронному, але і в паперовому вигляді.

Ще одна цікава новина полягає в тому, що після того, як у портал Дія будуть внесені результати ПЛР-тестування, там теж з’явиться Сovid-сертифікат, який буде дійсний 24 години.