Журналист-фрилансер Филиппа Келли из Лондона пообщалась с 30 людьми, которые в силу тяжелого заболевания оказались на пороге смерти. Они рассказали, что столкнувшись с фатальной неизбежностью, обрели ясность в том, как нужно жить.

В этой публикации мы собрали бесценные признания тех, кому выпало уйти из жизни раньше срока. Возможно кому-то прочитанное поможет что-то изменить к лучшему в своей повседневности. Помним, что за каждой строкой — чья-то реальная судьба.

Мудрость тех, кто знает, что умирает

Я больше не переживаю по мелочам

Сейчас смотрят

Не нужно тратить энергию на борьбу

Чувство цели приносит радость

Дело не в количестве времени, которое у меня есть, а в его качестве

Рак решает, что действительно важно

Поделиться своими чувствами помогает

Моя болезнь лишила меня страхов

Перестаньте беспокоиться о хорошей работе или о том, что вам нужен большой дом

Умейте быть благодарными

Ходите на вечеринки, оставаться там допоздна

Имейте цель, не принимай поражение

Тебе хватит, если ты меняешь ситуацию

Независимо от того, как ты себя чувствуешь, вставай, одевайся и иди

Меня перестало волновать, что думают другие

Никогда не создавайте новых сожалений

Я понял, чем действительно хочу заниматься

Покиньте этот проклятый дом, больше путешествуйте

Просто купи это, пойди и получи его

Вскоре я понял, что мне нравится в жизни

Сначала позаботься о себе

Моя любимая поговорка: это то, что есть

Какой смысл зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать, если в жизни нет радости?

Будь искренним собой

Делайте вещи простыми

Переключите каждый негатив на позитив

Успех, статус, репутация – не важны

Ваша энергия бесценна

Не бездельничайте. Будьте упрямыми

Мне следовало больше доверять себе

Относись к каждой улыбке, как к последней.