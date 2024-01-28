Журналіст-фрілансер Філіппа Келлі з Лондона поспілкувалася з 30 людьми, які через важке захворювання опинилися на порозі смерті. Вони розповіли, що зіткнувшись із фатальною неминучістю, знайшли ясність у тому, як потрібно жити.

У цій публікації ми зібрали безцінні зізнання тих, кому випало піти з життя раніше терміну. Можливо комусь прочитане допоможе щось змінити на краще у своїй повсякденності. Пам’ятаємо, що за кожним рядком – чиясь реальна доля.

Мудрість тих, хто знає, що помирає

Я більше не переживаю через дрібниці

Зараз дивляться

Не потрібно витрачати енергію на боротьбу

Почуття мети приносить радість

Справа не в кількості часу, який у мене є, а в його якості

Рак вирішує, що дійсно важливо

Поділитися своїми почуттями допомагає

Моя хвороба позбавила мене страхів

Перестаньте турбуватися про хорошу роботу або про те, що вам потрібен великий будинок

Вмійте бути вдячними

Ходіть на вечірки, залишайтеся там допізна

Майте мету, не приймайте поразки

Тобі вистачить, якщо ти змінюєш ситуацію

Незалежно від того, як ти почуваєшся, вставай, одягайся і йди

Мене перестало хвилювати, що думають інші

Ніколи не створюйте нового жалю

Я зрозумів, чим дійсно хочу займатися

Покиньте цей клятий дім, більше подорожуйте

Просто купи це, піди й отримай його

Незабаром я зрозумів, що мені подобається в житті

Спочатку подбай про себе

Моя улюблена приказка: це те, що є

Який сенс заробляти, заробляти, заробляти, якщо в житті немає радості?

Будь щирим із собою

Робіть речі простими

Переключіть кожен негатив на позитив

Успіх, статус, репутація – не важливі

Ваша енергія безцінна

Не байдикуйте. Будьте впертими

Мені слід було більше довіряти собі

Стався до кожної посмішки, як до останньої.