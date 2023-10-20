Одной из причин того, что в Украине молодеют инфаркты и инсульты, является низкий охват украинцев программами раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, выступая на XXVIII Всеукраинском съезде сердечно-сосудистых хирургов, который проходит в Киеве 19-20 октября и в этом году посвящен 40-летию основания Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. М.М. Амосова НАМН Украины.

— Нам следует определить три важнейших приоритета в оказании медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми болезнями – доступность, качество и безвозмездность, — подчеркнул министра.

По словам Виктора Ляшко, два года пандемии коронавируса и уже 600 дней российско-украинской войны крайне негативно сказались на показателях раннего выявления и скринингах тяжелых заболеваний.

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— Профилактика отошла на второй план. Прогнозируем, что это приведет к тому, что сложные болезни будут проявляться, когда уже есть потребность длительного и дорогостоящего лечения, — отметил Ляшко.

По данным Минздрава, более 400 тыс. украинцев ежегодно умирают от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

По информации Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), в условиях войны, постоянного стресса и напряжения риски развития сердечно-сосудистых заболеваний выше, чем когда-либо.

Программа медицинских гарантий, администрируемая НСЗУ, полностью покрывает стоимость профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, все необходимые лабораторные и инструментальные обследования, препараты по программе Доступні ліки, которые можно получить безвозмездно или с частичной доплатой.