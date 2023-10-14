Исследование показало, что к 2050 году смертность от инсульта может вырасти до 50%.

Сейчас инсульт является второй по значимости причиной смерти, третьим поводом для инвалидности, первым — для деменции.

Всемирная организация по лечению инсульта и Неврологическая комиссия Lancet в отчете прогнозируют рост смертности от 6,6 млн в год до 9,7 млн к 2050 году.

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Валерий Фейгин из Оклендского технологического университета, сопредседатель совета отчета сказал, что инсульт наносит огромный вред населению, ежегодно приводит к смерти и потере трудоспособности миллионов людей.

За последние 30 лет количество пострадавших от инсульта выросло почти в два раза.

Также начали учащаться случаи заболевания среди людей до 55 лет.

Ученые связывают увеличение риска инсульта с развитием негативных факторов в повседневной жизни, например, сидячая работа, малоподвижный образ жизни, употребление алкоголя, плохое питание, курение.

— Большинство из нас могли бы сократить время, которое мы проводим сидя, увеличить физическую активность и улучшить диету во время работы, и это может быть важнее, чем количество времени на работе, — отметил Тим Чико, консультант-кардиолог из Шеффилдского университета.

Активный рост количества случаев неинфекционных заболеваний, в том числе и инсульта, эксперты связывают с проблемой глобального ожирения.

Также в отчете указано, что 91% смертей от инсульта происходят в странах с низким и средним уровнем дохода.

Следствием увеличения количества больных инсультом, становится еще и повышение стоимости болезни. Она вырастет с $891 млрд до $2,31 трлн к 2050 году. Больше всего это почувствуют страны Африки и Азии.

Президент Всемирной организации лечения инсульта, доктор Шейла Мартинс заявила, что во всем мире есть катастрофические пробелы в лечении инсульта, и призвала улучшать это уже сегодня.

В отчете есть призыв к правительствам всех стран вводить стратегию на улучшение образа жизни населения. Также эксперты отмечают важность поддержки доступа к лекарствам для лечения сердечных болезней.

Сопредседатель комиссии, профессор Майова О Оволаби из Университета Ибадана отметил, что инвестиции в меры по уменьшению бремени инсульта выходят далеко за пределы здоровья.

Источник: The Telegraph