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Новое мобильное приложение поможет самостоятельно определить риск инсульта и получить рекомендации — Минздрав

7 октября 2023, 16:00
Валентина Андрейко журналіст
мобілка в руках
Источник: Pixabay

Мобильное приложение Stroke Riskometer, которое можно скачать в AppStore или Google Play, поможет рассчитать персональный риск инсульта и получить рекомендации, как его уменьшить.

Программа подходит для людей в возрасте от 20 лет.

Приложение базируется на авторитетных научных публикациях и признано Всемирной организацией инсульта. Его разрабатывали во главе с врачами и профессорами из Новой Зеландии.

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Stroke Riskometer рассчитывает риск инсульта, оценивая ряд факторов, таких, как возраст, пол, этническая принадлежность, образ жизни и тому подобное. Эти, а также другие факторы здоровья могут напрямую влиять на вероятность инсульта в течение следующих 5-10 лет.

В приложении после прохождения теста можно узнать и информацию о том, как уменьшить вероятность инсульта, изменяя или устраняя личные факторы риска.

В этом международном проекте участвуют более 300 известных экспертов по инсульту из 102 стран, что делает его крупнейшим и самым авторитетным мобильным проектом здравоохранения в мире.

На украинский язык приложение перевела ОО Just Save Life, цель которой научить украинцев предотвращать сердечные приступы и быстро и правильно реагировать в случае их возникновения.

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Источник
Минздрав
Теги
Інсульт Мобільний додаток МОЗ
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