Мобільний застосунок Stroke Riskometer, який можна завантажити в AppStore або Google Play, допоможе розрахувати персональний ризик інсульту й отримати рекомендації, як його зменшити.

Програма підходить для людей віком від 20 років.

Застосунок базується на авторитетних наукових публікаціях та визнаний Всесвітньою організацією інсульту. Його розробляли на чолі з лікарями й професорами з Нової Зеландії.

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Stroke Riskometer розраховує ризик інсульту, оцінюючи низку чинників, таких, як вік, стать, етнічна приналежність, спосіб життя тощо. Ці, а також інші фактори здоров’я можуть безпосередньо впливати на ймовірність інсульту протягом наступних 5-10 років.

У додатку після тестування можна дізнатися інформацію про те, як зменшити ймовірність інсульту, змінюючи або усуваючи особисті фактори ризику.

У цьому міжнародному проєкті беруть участь понад 300 відомих експертів з інсульту зі 102 країн, що робить його найбільшим і найавторитетнішим мобільним проєктом охорони здоров’я у світі.

Українською застосунок переклала ГО Just Save Life, яка має за мету навчити українців запобігати серцевим нападам і швидко та правильно реагувати у разі їхнього виникнення.