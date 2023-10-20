Однією з причин того, що в Україні молодшають інфаркти та інсульти, є низьке охоплення українців програмами раннього виявлення серцево-судинних захворювань.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, виступаючи на XXVIII Всеукраїнському з’їзді серцево-судинних хірургів, що проходить у Києві 19-20 жовтня і цього року присвячений 40-річчю заснування Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова. М.М. Амосова НАМН України.

– Нам слід визначити три найважливіші пріоритети в наданні медичної допомоги пацієнтам із серцево-судинними хворобами – доступність, якість і безоплатність, – наголосив міністр.

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За словами Віктора Ляшка, два роки пандемії коронавірусу і вже 600 днів російсько-української війни вкрай негативно позначилися на показниках раннього виявлення та скринінгах важких захворювань.

– Профілактика відійшла на другий план. Прогнозуємо, що це призведе до того, що складні хвороби виявлятимуться, коли вже є потреба довготривалого та дорогого лікування, – зазначив Ляшко.

За даними МОЗ, понад 400 тис. українців щороку помирають від захворювань серцево-судинної системи.

За інформацією Національної служби здоров’я України (НСЗУ), в умовах війни, постійного стресу та напруги ризики розвитку серцево-судинних захворювань вищі, ніж будь-коли.

Програма медичних гарантій, що адмініструється НСЗУ, повністю покриває вартість профілактики та лікування серцево-судинних захворювань. Зокрема, всі необхідні лабораторні та інструментальні обстеження, препарати за програмою Доступні ліки, які можна отримати безоплатно або з частковою доплатою.