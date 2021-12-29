В Украине фиксируют рост инфицирований гриппоподобными заболеваниями. Сейчас гриппом и ОРВИ заболели 2,8 млн человек, 38,3% из которых — дети в возрасте до 17 лет.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в социальных сетях со ссылкой на Центр общественного здоровья.

— Институт инфекционных заболеваний НАМН Украины уже обнаружил циркуляцию вируса гриппа A (H3N2) и гриппа В. Центр общественного здоровья Украины фиксирует рост заболеваемости гриппоподобными заболеваниями, — отметил министр.

По словам Ляшко, с начала эпидемического сезона от гриппа уже вакцинировались 113 818 человек, из них 64 722 из групп медицинского и профессионального рисков. Он призвал украинцев делать прививки, ведь впереди праздники, которые могут ухудшить эпидемическую ситуацию в стране.

Министр также рассказал, что в этом году Украина получила бесплатно 30 тыс. доз вакцин корейского производства для профилактики гриппа среди медицинских работников. Препарат поступил благодаря участию в механизме PIVI.

За счет госбюджета закупили более 180 тыс. доз вакцины против гриппа производства Франции и Нидерландов, которые используются для вакцинации от гриппа людей из групп риска, в частности военных, педагогов, медработников и людей в возрасте от 60 лет.

— Ежегодно производители вакцин адаптируют иммунобиологические препараты к штаммам гриппа, которые циркулируют именно в этот промежуток времени, поэтому своевременная вакцинация защитит вас от тяжелого течения болезни и ее последствий, — добавил он.

С начала эпидсезона, с 4 октября до 19 декабря 2021 года, на грипп и острые респираторные вирусные инфекции, включая коронавирус, переболело около 187 510 человек, из них 50,6% – это дети до 17 лет. В то же время летальных случаев гриппа за указанный период зарегистрировано не было.

Источник: Виктор Ляшко