Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у соціальних мережах з посиланням на Центр громадського здоров’я.

В Україні фіксують зростання інфікувань грипоподібними захворюваннями. Нині на грип та ГРВІ захворіли 2,8 млн осіб, 38,3% з яких – діти віком до 17 років.

– Інститут інфекційних захворювань НАМН України вже виявив циркуляцію вірусу грипу A (H3N2) і грипу В. Центр громадського здоров’я України фіксує зростання захворюваності грипоподібними захворюваннями, – зазначив міністр.

За словами Ляшка, з початку епідемічного сезону від грипу вже вакцинувалися 113 818 осіб, з них 64 722 з груп медичного та професійного ризиків. Він закликав українців робити щеплення, адже попереду свята, які можуть погіршити епідемічну ситуацію у країні.

Міністр також розповів, що цьогоріч Україна отримала безкоштовно 30 тис. доз вакцин корейського виробництва для профілактики грипу серед медичних працівників. Препарат надійшов завдяки участі в механізмі PIVI.

Коштом держбюджету закупили понад 180 тис. доз вакцини проти грипу виробництва Франції та Нідерландів, які використовуються для вакцинації від грипу осіб із груп ризику, зокрема військових, педагогів, медпрацівників та людей віком від 60 років.

– Щорічно виробники вакцин адаптують імунобіологічні препарати до штамів грипу, які циркулюють саме в цей проміжок часу, тому своєчасна вакцинація захистить вас від тяжкого перебігу хвороби та її наслідків, – додав він.

З початку епідсезону, з 4 жовтня до 19 грудня 2021 року, на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, включаючи коронавірус, перехворіло близько 187 510 осіб, з них 50,6% – це діти до 17 років. Водночас летальних випадків грипу за вказаний період зареєстровано не було.

Джерело: Віктор Ляшко