Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України повідомив, що з початку епідсезону на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, включаючи коронавірус, перехворіло близько 187 510 осіб, з них 50,6% – це діти до 17 років.

– Загалом з початку епідемічного сезону, з 4 жовтня до 19 грудня 2021 року, перехворіло 7% населення країни, – сказано у повідомленні.

Як уточнюється, з них 3 220 осіб хворіли на грипоподібні захворювання, 5 344 – тяжку гостру респіраторну інфекцію.

Згідно з опублікованими даними, летальних випадків грипу за вказаний період зареєстровано не було.

Також не зафіксовано циркуляцію вірусів грипу в Україні.

– Інтенсивний показник захворюваності – 49, що відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу. Однак це на 3,6% вище за показник за аналогічний період минулого сезону, – йдеться в повідомленні.

За даними центру, низький рівень активності ГРВІ та грипу протягом останнього тижня спостерігався у 15 областях України та Києві.

У решті областей країни – епідемічна активність різної інтенсивності.