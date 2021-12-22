Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщил, что с начала эпидсезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, включая коронавирус, переболело около 187 510 человек, из них 50,6% это дети до 17 лет.

– В целом с начала эпидемического сезона, с 4 октября по 19 декабря 2021 года, переболело 7% населения страны, – сказано в сообщении.

Как уточняется, из них 3 220 человек болели гриппоподобными заболеваниями, 5 344 – тяжелой острой респираторной инфекцией.

Согласно опубликованным данным, летальных случаев гриппа за указанный период времени зарегистрировано не было.

Также не зафиксирована циркуляция вирусов гриппа по Украине.

– Интенсивный показатель заболеваемости – 49, что соответствует низкому уровню интенсивности эпидемического процесса. Однако это на 3,6% выше показателя за аналогичный период прошлого сезона, – говорится в сообщении.

По данным центра, низкий уровень активности ОРВИ и гриппа в течение последней недели наблюдался в 15 областях Украины и Киеве.

В остальных областях страны – эпидемическая активность разной интенсивности.