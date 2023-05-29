Вакцина БЦЖ, которая используется во всем мире для профилактики туберкулеза, имеет многочисленные неспецифические полезные эффекты.

В частности, она снижает детскую смертность, риск развития аллергий, диабета I типа и даже уменьшает заболеваемость и смертность от коронавируса среди диабетиков.

Медики Массачусетской больницы общего профиля провели масштабное исследование, в котором проверили действие БЦЖ при лечении рака мочевого пузыря. Кроме того, установили, что вакцина БЦЖ снижает риск болезни Альцгеймера и связанной с ней деменции.

Стоит напомнить, что БЦЖ — это сокращение от “Бацилла Кальметта — Герена” (на французском Bacillus Calmette — Guerin, BCG). Она была создана более ста лет назад, но до сих пор остается единственной вакциной, активной против туберкулеза.

БЦЖ содержит живую, но ослабленную бычью туберкулезную палочку (Mycobacterium bovis). Бактерия безопасна для человека и оказывает устойчивость к родственному опасному патогену — возбудителю туберкулеза Mycobacterium tuberculosis.

В Массачусетсе в исследовании приняли участие 6467 мужчин старше 50 лет, которые пережили конкретную операцию на мочевом пузыре — первичную трансуретальную резекцию опухоли. 3388 из них получали БЦЖ в рамках лечения. После лечения вакциной — ее вводили в мочевой пузырь — пациенты живут дольше и у них снижается риск рецидива.

Что касается болезни Альцгеймера, то оказалось, что вакцина БЦЖ способствует уменьшению заболеваемости почти в 1,4 раза. Сильнее всего вакцина повлияла на риск развития болезни Альцгеймера у пациентов старше 70 лет.

Также БЦЖ заметно уменьшила показатели смертности от нейродегенерации.

Источник: JAMA Network Open