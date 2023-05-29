Вакцина БЦЖ, яка використовується в усьому світі для профілактики туберкульозу, має численні неспецифічні корисні ефекти. Зокрема, вона знижує дитячу смертність, ризик розвитку алергій, діабету I типу і навіть зменшує захворюваність та смертність від коронавірусу серед діабетиків.

Медики Массачусетської лікарні загального профілю провели масштабне дослідження, у якому перевірили дію БЦЖ при лікування раку сечового міхура. До того ж встановили, що вакцина БЦЖ знижує ризик хвороби Альцгеймера і пов’язаної з нею деменції.

Варто нагадати, що БЦЖ – це скорочення від “Бацила Кальметта – Герена” (французькою Bacillus Calmette – Guerin, BCG). Вона була створена понад сто років тому, але досі залишається єдиною вакциною, активною проти туберкульозу.

БЦЖ містить живу, але ослаблену бичачу туберкульозну паличку (Mycobacterium bovis). Бактерія безпечна для людини і надає стійкості до спорідненого небезпечного патогену – збудника туберкульозу Mycobacterium tuberculosis.

У дослідженні в Массачусетсі взяли участь 6467 чоловіків старше 50 років, які пережили конкретну операцію на сечовому міхурі – первинну трансуретальну резекцію пухлини. 3388 з них отримували БЦЖ у межах лікування. Після лікування вакциною – її ввводили у сечовий міхур – пациенти живуть довше і у них знижується ризик рецидиву.

Що стосується хвороби Альцгеймера, то виявилося, що вакцина БЦЖ сприяє зменшенню захворюваності майже в 1,4 раза. Найсильніше вакцина вплинула на пацієнтів віком понад 70 років.

Також БЦЖ помітно зменшила показники смертності від нейродегенерації.

Джерело: JAMA Network Open