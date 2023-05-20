Для науки завжди залишалося загадкою, чому тільки деякі вакцини забезпечують довічний захист.

Тепер стаття, опублікована в журналі Immunity під керівництвом професора Девіда Тарлінтона і доктора Маркуса Робінсона з Центральної клінічної школи Університету Монаша в Мельбурні, Австралія, показала, що ключ, ймовірно, лежить в організмі.

Відкриття може зробити революцію в тому, щоб усі вакцини після одноразового введення захищали людину все життя. Без усіляких бустерів.

Вакцини обманюють наші імунні клітини, змушуючи їх думати, що організм інфікований. У відповідь ми виробляємо антитіла для боротьби з тим, що сприймається як інфекція.

За словами доктора Робінсона, більшість вакцин працюють, генеруючи високі рівні антитіл проти цих загарбників, але те, як довго ці антитіла зберігаються в організмі, сильно залежить від вакцини.

– Тепер ми знаємо, що розгадка полягає в тому, чи генерують вакцини особливий підтип імунних клітин, які протягом тривалого часу виробляють антитіла для нескінченної боротьби з інфекцією, – говорить доктор Робінсон.

Дослідники з Університету Монаша виявили, що ключем до тривалої ефективності вакцини може бути унікальний підтип імунних клітин, який нескінченно виробляє антитіла. Майбутні вакцини повинні бути зосереджені на підтримці резервуарів цих клітин в організмі.

Важливо зазначити, що дослідники також виявили, що існує величезна кількість цих клітин, що довго живуть та секретують антитіла. Вони зазвичай розташовані в особливих місцях, таких як кістковий мозок.

Тому вдосконалені вакцини повинні бути сфокусовані на підтримці саме цих резервуарів клітин тривалої дії.

Джерело: SciTechDail