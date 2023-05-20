Для науки всегда оставалось загадкой, почему только некоторые вакцины обеспечивают пожизненную защиту.

Теперь статья, опубликованная в журнале Immunity под руководством профессора Дэвида Тарлинтона и доктора Маркуса Робинсона из Центральной клинической школы Университета Монаша в Мельбурне, Австралия, показала, что ключ, вероятно, лежит в организме.

Открытие может произвести революцию в том, чтобы все вакцины после однократного введения защищали человека всю жизнь. Без бустеров.

Вакцины обманывают наши иммунные клетки, заставляя их думать, что организм инфицирован. В ответ мы вырабатываем антитела для борьбы с тем, что воспринимается как инфекция. По словам доктора Робинсона, большинство вакцин работают, генерируя высокие уровни антител против этих захватчиков, но то, как долго эти антитела сохраняются в организме, сильно зависит от вакцины.

— Теперь мы знаем, что разгадка заключается в том, генерируют ли вакцины особый подтип иммунных клеток, которые в течение длительного времени производят антитела для бесконечной борьбы с инфекцией, — говорит доктор Робинсон.

Исследователи из Университета Монаша обнаружили, что ключом к длительной эффективности вакцины может быть уникальный подтип иммунных клеток, который бесконечно производит антитела. Будущие вакцины должны быть сосредоточены на поддержании резервуаров этих клеток в организме.

Важно отметить, что исследователи также обнаружили, что существует огромное количество этих долгоживущих клеток, секретирующих антитела. Они обычно расположены в особых местах, таких как костный мозг.

Поэтому усовершенствованные вакцины должны быть сфокусированы на поддержке именно этих резервуаров клеток длительного действия.

Источник: SciTechDail