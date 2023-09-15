Впервые в Украине муковисцидоз будут лечить инновационным лекарством. До сих пор терапия этим дорогостоящим препаратом была доступна только в зарубежных клиниках и то не во всех.

Комбинированный лекарственный препарат как благотворительную помощь от производителя передали Западноукраинскому детскому медицинскому центру представители благотворительного фонда Direct Relief.

Речь идет о группе модуляторов хлорного канала. Терапия модуляторами достаточно дорогая — в год каждому пациенту нужно около $300 тыс.

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Однако украинские пациенты, благодаря благотворителям, будут получать лекарства бесплатно.

Первый транш помощи обеспечит полугодовую потребность в препарате для детей и взрослых пациентов Центра муковисцидоза во Львове.

По словам Людмилы Бобер, руководителя Центра МВ, применение модуляторов позволит уменьшить риски бактериальных осложнений и количество госпитализаций, остановить прогрессирование необратимых изменений в легких больных.

Муковисцидоз — редкое, прогрессирующее, опасное для жизни состояние, которое приводит к образованию густой слизи, поражающей легкие, печень, желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), пазухи носа, потовые железы, поджелудочную железу и репродуктивную систему.

В Центре муковисцидоза Западноукраинского специализированного детского медицинского центра на учете около 200 пациентов с таким диагнозом со всей Украины.

17-летняя Тамара из Дрогобыча с двух лет находится под наблюдением специалистов, девушка — одна из первых начала получать инновационное лекарство. Препарат может полностью изменить ее жизнь.

Еще один пациент из начавшегося проекта говорит, что он наконец начал свободно дышать.

— Мне кажется, что я живу другой жизнью, — говорит мужчина.

Несмотря на войну во Львове не останавливается оказание помощи тяжелобольным людям.

— Наша задача сделать новейшие эффективные методы лечения редких болезней доступными в Украине, — отметил руководитель больницы Роман Кизима.

Совместно с единомышленниками медики находят способы ускорить применение передовых методик в ежедневной практике.

Источник и фото: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр