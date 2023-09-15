Впервые в Украине муковисцидоз будут лечить инновационным лекарством. До сих пор терапия этим дорогостоящим препаратом была доступна только в зарубежных клиниках и то не во всех.
Комбинированный лекарственный препарат как благотворительную помощь от производителя передали Западноукраинскому детскому медицинскому центру представители благотворительного фонда Direct Relief.
Речь идет о группе модуляторов хлорного канала. Терапия модуляторами достаточно дорогая — в год каждому пациенту нужно около $300 тыс.
Однако украинские пациенты, благодаря благотворителям, будут получать лекарства бесплатно.
Первый транш помощи обеспечит полугодовую потребность в препарате для детей и взрослых пациентов Центра муковисцидоза во Львове.
По словам Людмилы Бобер, руководителя Центра МВ, применение модуляторов позволит уменьшить риски бактериальных осложнений и количество госпитализаций, остановить прогрессирование необратимых изменений в легких больных.
Муковисцидоз — редкое, прогрессирующее, опасное для жизни состояние, которое приводит к образованию густой слизи, поражающей легкие, печень, желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), пазухи носа, потовые железы, поджелудочную железу и репродуктивную систему.
В Центре муковисцидоза Западноукраинского специализированного детского медицинского центра на учете около 200 пациентов с таким диагнозом со всей Украины.
17-летняя Тамара из Дрогобыча с двух лет находится под наблюдением специалистов, девушка — одна из первых начала получать инновационное лекарство. Препарат может полностью изменить ее жизнь.
Еще один пациент из начавшегося проекта говорит, что он наконец начал свободно дышать.
— Мне кажется, что я живу другой жизнью, — говорит мужчина.
Несмотря на войну во Львове не останавливается оказание помощи тяжелобольным людям.
— Наша задача сделать новейшие эффективные методы лечения редких болезней доступными в Украине, — отметил руководитель больницы Роман Кизима.
Совместно с единомышленниками медики находят способы ускорить применение передовых методик в ежедневной практике.
Источник и фото: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр