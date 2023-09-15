Уперше в Україні муковісцидоз лікуватимуть інноваційними ліками. Донині терапія цим дороговартісним препаратом була доступна лише в закордонних клініках і то не у всіх.

Комбінований лікарський препарат як доброчинну допомогу від виробника передали Західноукраїнському дитячому медичному центру представники благодійного фонду Direct Relief.

Йде про групу модуляторів хлорного каналу. Терапія модуляторами досить дорога – на рік кожному пацієнту потрібно близько $300 тис.

Зараз дивляться

Проте українські пацієнти, завдяки благодійникам, отримуватимуть ліки безкоштовно.

Перший транш допомоги забезпечить піврічну потребу у препараті для дітей і дорослих пацієнтів Центру муковісцидозу у Львові.

За словами Людмили Бобер, керівника Центру МВ, застосування модуляторів дозволить зменшити ризики бактеріальних ускладнень та кількість госпіталізацій, зупинити прогресування незворотніх змін у легенях хворих.

Муковісцидоз – рідкісний, прогресуючий, небезпечний для життя стан, який призводить до утворення густого слизу, що вражає легені, печінку, шлунково-кишковий тракт (ШКТ), пазухи носа, потові залози, підшлункову залозу та репродуктивну систему.

У Центрі муковісцидозу Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру на обліку близько 200 пацієнтів із таким діагнозом з усієї України.

17-річна Тамара з Дрогобича з двох років перебуває під наглядом фахівців, дівчина – однією із перших почала отримувати інноваційні ліки. Препарат може цілком змінити її життя.

Ще один пацієнт з проєкту каже, що він нарешті почав вільно дихати.

– Мені здається, що я живу іншим життям, – каже чоловік.

Попри війну у Львові не зупиняється надання допомоги важкохворим людям.

– Наше завдання – зробити новітні ефективні методи лікування рідкісних хвороб доступними в Україні, – зазначив очільник лікарні Роман Кізима.

Спільно з однодумцями медики знаходять способи пришвидшити застосування передових методик у щоденній практиці.

Джерело і фото: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр