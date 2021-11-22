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Не от Covid-19: причины смертей украинцев в 2021 году

22 ноября 2021, 18:56
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Карантин, люди в масках
Источник: Depositphotos

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-сентябрь 2021 года.

С начала года умерло 487 855 человек, в том числе в сентябре – 48 425.

От Covid-19, по официальным данным, умерло 40 014 украинцев (в том числе в сентябре – 2 937 человек).

Covid-19 занял четвертое место среди причин смерти в Украине.

Наиболее частая причина смерти — болезни системы кровообращения, от которых умерло 306 127 человек, в том числе:

  • от ишемической болезни сердца – 213 278 человек,
  • от цереброваскулярных болезней (инсульта) – 59 270 человек.
  • злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 55 352 граждан.
  • болезни органов пищеварения стали причиной смерти 18 093 человек.
  • болезни органов дыхания стали причиной смерти 15 364 человек (в т.ч. грипп и пневмония – 11 698 человек).

По данным Госстата, за январь-сентябрь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 4 648 человек, среди них туберкулез — 2 090, от СПИДа умерло 1 712 украинцев.

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Кроме того, 20 816 украинцев погибли в результате внешних причин, среди них:

  • транспортные несчастные случаи – 2 571 граждан,
  • утопление — 1 344
  • гибель на пожаре – 866
  • случайное отравление (кроме алкоголя) – 1 148
  • отравления алкоголем — 1 281
  • самоубийство — 4 584
  • умышленные убийства – 949.

За январь-сентябрь 2021 года в Украине умерли 487 855 человек. Это на 61 168 смертей больше, чем за январь-сентябрь 2020 года, когда умерли 426 687 человек. Число умерших украинцев существенно преобладает над количеством рожденных. На 100 смертей приходится 41 появление на свет.

Источник: Госстат

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