Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-сентябрь 2021 года.

С начала года умерло 487 855 человек, в том числе в сентябре – 48 425.

От Covid-19, по официальным данным, умерло 40 014 украинцев (в том числе в сентябре – 2 937 человек).

Covid-19 занял четвертое место среди причин смерти в Украине.

Наиболее частая причина смерти — болезни системы кровообращения, от которых умерло 306 127 человек, в том числе:

от ишемической болезни сердца – 213 278 человек,

человек, от цереброваскулярных болезней (инсульта) – 59 27 0 человек.

0 человек. злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 55 352 граждан.

граждан. болезни органов пищеварения стали причиной смерти 18 093 человек.

человек. болезни органов дыхания стали причиной смерти 15 364 человек (в т.ч. грипп и пневмония – 11 698 человек).

По данным Госстата, за январь-сентябрь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 4 648 человек, среди них туберкулез — 2 090, от СПИДа умерло 1 712 украинцев.

Кроме того, 20 816 украинцев погибли в результате внешних причин, среди них:

транспортные несчастные случаи – 2 571 граждан,

граждан, утопление — 1 344

гибель на пожаре – 866

случайное отравление (кроме алкоголя) – 1 148

отравления алкоголем — 1 281

самоубийство — 4 584

умышленные убийства – 949.

За январь-сентябрь 2021 года в Украине умерли 487 855 человек. Это на 61 168 смертей больше, чем за январь-сентябрь 2020 года, когда умерли 426 687 человек. Число умерших украинцев существенно преобладает над количеством рожденных. На 100 смертей приходится 41 появление на свет.

Источник: Госстат