Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-вересень 2021 року.
З початку року померло 487 855 осіб, у тому числі у вересні – 48 425.
Від Covid-19, за офіційними даними, померло 40 014 українців (у тому числі у вересні – 2 937 осіб).
Covid-19 посів четверте місце серед причин смерті в Україні.
Найбільш часта причина смерті-хвороби системи кровообігу, від яких померло 306 127 осіб, у тому числі :
- від ішемічної хвороби серця – 213 278 осіб,
- від цереброваскулярних хвороб (інсульту) – 59 270 осіб.
- злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 55 352 громадян.
- хвороби органів травлення стали причиною смерті 18 093 осіб.
- хвороби органів дихання стали причиною смерті 15 364 осіб (у т.ч. грип та пневмонія – 11 698 осіб).
За даними Держстату, за січень-вересень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 4 648 осіб, серед них туберкульоз – 2 090, від СНІДу померло 1 712 українців.
Крім того, 20 816 українців загинули в результаті зовнішніх причин, серед них:
- транспортні нещасні випадки – 2 571 громадян
- утоплення – 1 344
- загибель на пожежі – 866
- випадкове отруєння (крім алкоголю) – 1 148
- отруєння алкоголем – 1 281
- самогубства – 4 584
- умисні вбивства – 949.
За січень-вересень 2021 року в Україні померло 487 855 осіб. Це на 61 168 смертей більше, ніж за січень-вересень 2020 року, коли померло 426 687 осіб. Кількість померлих українців істотно переважає над кількістю народжених. На 100 смертей доводиться 41 поява на світ.
Джерело: Держстат