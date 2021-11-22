Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-вересень 2021 року. З початку року померло 487 855 осіб, у тому числі у вересні – 48 425.

Від Covid-19, за офіційними даними, померло 40 014 українців (у тому числі у вересні – 2 937 осіб).