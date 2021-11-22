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Не від Covid-19: причини смертей українців у 2021 році

22 Листопада 2021, 18:56
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Карантин, люди в масках
Джерело: Depositphotos

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-вересень 2021 року.

З початку року померло 487 855 осіб, у тому числі у вересні – 48 425.

Від Covid-19, за офіційними даними, померло 40 014 українців (у тому числі у вересні – 2 937 осіб).

Covid-19 посів четверте місце серед причин смерті в Україні.

Найбільш часта причина смерті-хвороби системи кровообігу, від яких померло 306 127 осіб, у тому числі :

  • від ішемічної хвороби серця – 213 278 осіб,
  • від цереброваскулярних хвороб (інсульту) – 59 270 осіб.
  • злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 55 352 громадян.
  • хвороби органів травлення стали причиною смерті 18 093 осіб.
  • хвороби органів дихання стали причиною смерті 15 364 осіб (у т.ч. грип та пневмонія – 11 698 осіб).

За даними Держстату, за січень-вересень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 4 648 осіб, серед них туберкульоз – 2 090, від СНІДу померло 1 712 українців.

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Крім того, 20 816 українців загинули в результаті зовнішніх причин, серед них:

  • транспортні нещасні випадки – 2 571 громадян
  • утоплення – 1 344
  • загибель на пожежі – 866
  • випадкове отруєння (крім алкоголю) – 1 148
  • отруєння алкоголем – 1 281
  • самогубства – 4 584
  • умисні вбивства – 949.

За січень-вересень 2021 року в Україні померло 487 855 осіб. Це на 61 168 смертей більше, ніж за січень-вересень 2020 року, коли померло 426 687 осіб. Кількість померлих українців істотно переважає над кількістю народжених. На 100 смертей доводиться 41 поява на світ.

Джерело: Держстат

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