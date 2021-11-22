Згідно з новими урядовими даними, вагітні жінки, хворі на коронавірусну інфекцію, схильні до серйозного ризику мертвонародження. Дельта-варіант збільшує цю небезпеку в чотири рази.

Федеральний центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) опублікував звіт, в якому вивчено 1,2 млн пологів в 736 лікарнях з березня 2020 року по вересень 2021 року.

В цілому мертвонародження були рідкістю, всього 8 154 пологів. Але дослідники виявили, що у жінок з Covid-19 приблизно 1 з 80 пологів закінчилися мертвонародженням. Серед незаражених це співвідношення склало 1 до 155.

Слід зазначити, що мертвонародження частіше зустрічалося у жінок з хронічним високим кров’яним тиском та іншими ускладненнями, в тому числі у тих, хто перебуває з приводу Covid-19 у відділеннях інтенсивної терапії або на апаратах штучного дихання.

– Ці результати підкреслюють важливість стратегій профілактики Covid-19, включаючи вакцинацію до або під час вагітності, – зазначила дослідник CDC Карла Десісто.

Немає інформації про те, скільки жінок, які народили мертвих дітей, отримали щеплення від Covid-19, хоча автори відзначили, що рівень вакцинації вагітних в США після появи Дельта-варіанту цього літа склав 30%.

Але на сьогодні ясно одне: вагітні жінки з Covid-19 з більшою ймовірністю, ніж інші, захворіють важкою, навіть смертельною хворобою, і зіткнуться з підвищеним ризиком передчасних пологів та інших ускладнень.

– Хоча абсолютний ризик мертвонародження низький, вагітним не слід недооцінювати небезпеку Covid-19, – сказав професор медичного коледжу Бейлора в Х’юстоні Марк Туррентайн.

Він допоміг написати рекомендації Американського коледжу акушерів і гінекологів щодо вакцинації проти Covid-19 під час вагітності.

– Що дійсно сумно, так це те, що у нас є вакцина, яка виявилася дуже ефективною, а ми просто не можемо переконати людей скористатися нею, – зазначив професор.

Деякі експерти припускають, що вірус може викликати запалення плаценти або інші аномалії, які можуть завдати шкоди плоду.

Дослідники також відзначили, що мертвонародження частіше зустрічається серед вагітних старше 35 років або тих, хто курить тютюн під час вагітності.