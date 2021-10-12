Появилась новая теория происхождения коронавируса. Опасный вирус, который всколыхнул всю планету, мог передаться от летучих мышей человеку, однако через других диких животных.

Согласно обнародованной информации, в китайском уезде Эньши (провинция Хубэй) расположены пещеры, в которых проживают несколько видов летучих мышей. У одного из них подтвердили вирус, на 96% похожий на SARS-CoV-2. Однако люди могли заразиться не напрямую от летучих мышей, пишут журналисты The Washington Post.

По их данным, недалеко от этих пещер находятся фермы. На них до пандемии разводили барсуков, виверр, енотовидных собак. Эти животные могли стать промежуточным звеном при передаче вируса.

Эта информация требует дополнительного изучения и подтверждения.

В поддержку этой теории авторы материала говорят о том, что Ухань, где в конце 2019 года впервые выявили вирус, находится всего в шести часах езды от уезда Эньши.

Животные, которые продавались на рынках города, доставлялись туда из разных ферм, в том числе из Эньши.

Сообщается также, что представители Всемирной организации здравоохранения в ходе расследования происхождения коронавируса запрашивали доступ к этим районам Китая. Однако Пекин не предоставил его.

Источник: The Washington Post