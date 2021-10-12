З’явилася нова теорія походження коронавірусу. Небезпечний вірус, який сколихнув всю планету, міг передатися від кажанів людині, однак через інших диких тварин.

Згідно з оприлюдненою інформацією, у китайському повіті Еньші (провінція Хубей) розташовані печери, у яких проживають кілька видів кажанів. У одного з них підтвердили вірус, на 96% схожий на SARS-CoV-2. Однак люди могли заразитися не безпосередньо від кажанів, пишуть журналісти The Washington Post.

За їхніми даними, недалеко від цих печер розташовані ферми. На них до пандемії розводили борсуків, цивет, єнотовидних собак. Ці тварини могли бути проміжною ланкою під час передачі вірусу.

Ця інформація вимагає додаткового вивчення і підтвердження.

На підтримку цієї теорії автори матеріалу говорять про те, що Ухань, де наприкінці 2019-ого вперше виявили вірус, розташовані лише у шести годинах їзди від повіту Еньші.

Тварини, які продавалися на ринках міста, доправлялися туди з різних ферм, зокрема з Еньші.

Повідомляється також, що представники Всесвітньої організації охорони здоров’я під час розслідування походження коронавірусу просили доступ до цих районів Китаю. Однак Пекін не надав його.

Джерело: The Washington Post