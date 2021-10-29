Врач назвал новый симптом, характерный для больных коронавирусом.

По словам заведующего кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Сергея Дуброва, многие пациенты начали жаловаться на тошноту. Поэтому им тяжело есть и пить во время заболевания.

— Во время последней волны меньшее количество больных теряют чувство обоняния и вкуса. Увеличилось количество людей с расстройством желудочно-кишечного тракта, – отметил Сергей Дубров.

Обычно тошнота беспокоит чаще детей, добавил специалист.

Этот симптом осложняет лечение и выздоровление, ведь людям для уменьшения интоксикационного синдрома нужно пить много жидкости.

В целом же главные симптомы коронавируса почти не изменились, среди них — кашель, повышенная температура, мышечная боль, осложненное дыхание, усталость.

Еще одной особенностью штамма Дельта является то, что он может провоцировать значительное ухудшение состояния в течение довольно короткого периода.

Источник: Коронавирус_инфо