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Не потеря обоняния. Врач назвал новый характерный симптом Covid-19

29 октября 2021, 12:23 Людмила Грубнік
Не потеря обоняния. Врач назвал новый характерный симптом Covid-19
Источник: Depositphotos

Врач назвал новый симптом, характерный для больных коронавирусом.

По словам заведующего кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Сергея Дуброва, многие пациенты начали жаловаться на тошноту. Поэтому им тяжело есть и пить во время заболевания.

— Во время последней волны меньшее количество больных теряют чувство обоняния и вкуса. Увеличилось количество людей с расстройством желудочно-кишечного тракта, – отметил Сергей Дубров.

Обычно тошнота беспокоит чаще детей, добавил специалист.

Этот симптом осложняет лечение и выздоровление, ведь людям для уменьшения интоксикационного синдрома нужно пить много жидкости.

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В целом же главные симптомы коронавируса почти не изменились, среди них — кашель, повышенная температура, мышечная боль, осложненное дыхание, усталость.

Еще одной особенностью штамма Дельта является то, что он может провоцировать значительное ухудшение состояния в течение довольно короткого периода.

Источник: Коронавирус_инфо

Теги
Коронавірус Covid-19 , Советы , поради лікаря
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