Лікар назвав новий симптом, характерний для хворих на коронавірус.

За словами завідувача кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Сергія Дуброва, багато пацієнтів почали скаржитися на нудоту. Через це їм важко їсти та пити під час захворювання.

– Під час останньої хвилі менша кількість хворих втрачають відчуття нюху та смаку. Збільшилася кількість людей з розладом шлунково-кишкового тракту, – зазначив Сергій Дубров.

Зазвичай нудота турбує частіше дітей, додав спеціаліст.

Цей симптом ускладнює лікування та процес одужання, адже людям для зменшення інтоксикаційного синдрому потрібно пити багато рідини.

Загалом же головні симптоми коронавірусу майже не змінилися, серед них – це кашель, підвищена температура, м’язовий біль, ускладнене дихання, втома.

Ще однією особливістю штаму Дельта є те, що він може провокувати значне погіршення стану протягом доволі короткого періоду.

Джерело: Коронавірус_інфо