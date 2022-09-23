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Не исключены вспышки холеры: в Мариуполе сложилась критическая ситуация

23 сентября 2022, 10:05
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
маріуполь
Источник: Depositphotos

В Мариуполе сложилась критическая эпидемическая ситуация, но узнать всю правду о масштабах бедствия Украина сможет только после деоккупации города.

Об этом в интервью одному из ведущих украинских СМИ заявил главный государственный врач Украины Игорь Кузин.

— Мариуполь – оккупирован, а мы не можем установить диагноз без пациента. Мы можем зафиксировать только то, что там критическая ситуация, — отметил Игорь Кузин.

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По его словам, возникновение вспышки холеры в Мариуполе вполне возможно, но выяснить это можно только после деоккупации.

По словам главного санитарного врача, Минздравом уже подготовлен запрос в ВОЗ на противохолерную вакцину, эффективность которой составляет 80-85%.

Игорь Кузин сообщил, что как только в Украине зарегистрируют вспышку холеры, ВОЗ предоставит зарезервированную партию вакцины через неделю.

Источник
ВВС
Теги
Игорь Кузин Вакцинация ВООЗ Мариуполь холера
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