У Маріуполі склалася критична епідемічна ситуація, але дізнатися всю правду про масштаби лиха Україна зможе лише після деокупації міста.

Про це в інтерв’ю одному з провідних українських ЗМІ заявив головний державний лікар України Ігор Кузін.

– Маріуполь – окупований, а ми не можемо встановити діагноз без пацієнта. Ми можемо зафіксувати тільки те, що там критична ситуація, – зазначив Ігор Кузін.

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За його словами, виникнення спалаху холери в Маріуполі цілком можливе, але з’ясувати це можливо тільки після деокупації.

За словами головного санітарного лікаря, МОЗ вже підготовлений запит до ВООЗ на протихолерну вакцину, ефективність якої становить 80-85%.

Ігор Кузін повідомив, що як тільки в Україні зареєструють спалах холери, ВООЗ надасть зарезервовану партію вакцини через тиждень.