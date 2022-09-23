У Маріуполі склалася критична епідемічна ситуація, але дізнатися всю правду про масштаби лиха Україна зможе лише після деокупації міста.
Про це в інтерв’ю одному з провідних українських ЗМІ заявив головний державний лікар України Ігор Кузін.
– Маріуполь – окупований, а ми не можемо встановити діагноз без пацієнта. Ми можемо зафіксувати тільки те, що там критична ситуація, – зазначив Ігор Кузін.
За його словами, виникнення спалаху холери в Маріуполі цілком можливе, але з’ясувати це можливо тільки після деокупації.
За словами головного санітарного лікаря, МОЗ вже підготовлений запит до ВООЗ на протихолерну вакцину, ефективність якої становить 80-85%.
Ігор Кузін повідомив, що як тільки в Україні зареєструють спалах холери, ВООЗ надасть зарезервовану партію вакцини через тиждень.