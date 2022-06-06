У Маріуполі звучить слово холера. Є інформація, що інфекція вже шириться містом. Російські окупанти збираються закрити місто на карантин, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Ми спостерігаємо, як місто зачиняється. Крім того, почала надходити інформація, що російська сторона у Ростові-на-Дону підготувала вже окремі інфекційні відділення, де вони готуються приймати власних військових, які можуть потрапляти внаслідок епідемії, і слово холера звучить в місті, серед окупаційної влади і їхніх кураторів, — сказав він.

За словами радника, Росія збирається боротися з епідемією найцинічнішим способом: заблокувавши людей у Маріуполі. Окупанти вирішили залишити все, як є – і хто виживе, той виживе.

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Усе це відбувається на тлі гуманітарної катастрофи. Ситуація стає дедалі гіршою, зауважив Андрющенко: питну воду мешканці міста можуть отримати раз на два дні, є проблема з продуктами харчування. З 1 липня безкоштовно отримувати їжу зможуть пенсіонери та люди з інвалідністю. Решта будуть її купувати.

Маріуполь був заблокований окупантами майже три місяці. Дії російських військових призвели до масштабної гуманітарної катастрофи. Окупанти розбомбили житлові квартали міста та цивільну інфраструктуру і блокують гуманітарну допомогу.

Джерело: Петро Андрющенко