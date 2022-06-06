Про те, спалахи яких інфекційних захворювань можуть виникнути в Україні під час війни, в інтерв’ю одному з українських інформагентств розповіла головний інфекціоніст МОЗ, професор Ольга Голубовська.

– Інфекційні хвороби завжди супроводжують суспільство навіть без війни. Якщо ми говоримо, наприклад, про соціальні потрясіння й природні катаклізми, – зазначила Ольга Голубовська.

Зокрема, професор нагадала про епідемію кору, яка спалахнула в Україні, зокрема, тому, що в країні була практично повністю знищена система протиепідемічного захисту.

– Але у війну є різні специфічні захворювання. Викликає занепокоєння південний регіон. Дуже сподіваємося, що там не буде спалаху холери, – висловила занепокоєння головний інфекціоніст України.

За її словами, важливу роль в поширенні інфекцій у людській спільноті відіграє й ослаблений імунітет за умов тривалого стресу і недоїдання.

Зараз дивляться

– Війни й голод йдуть поруч, на нас чекають непрості часи, продовольча криза, стреси. Ми стаємо вразливими до тих інфекційних хвороб, якими зазвичай дуже важко заразитися імунокомпетентній людині, – розповіла медик.

За її словами, Україні ще слід очікувати зростання кількості випадків Covid-19. Однак з урахуванням особливості вірусів конкурувати між собою, на епідемічну ситуацію можуть вплинути інші захворювання.

Головне, що інфекції є, були і будуть. Ось це абсолютно точно. Боятися їх не слід. Їх потрібно розуміти, резюмувала лікар.