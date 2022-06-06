О том, вспышки каких инфекционных заболеваний могут вспыхнуть в Украине во время войны, в интервью одному из украинских информагентств рассказала главный инфекционист Минздрава, профессор Ольга Голубовская.

— Инфекционные болезни всегда сопровождают общество даже без войны. Если мы говорим, к примеру, о социальных потрясениях и природных катаклизмах, — отметила Ольга Голубовская.

В частности, профессор напомнила об эпидемии кори, которая вспыхнула в Украине, в частности, потому, что в стране была практически полностью уничтожена система противоэпидемической защиты.

— Но в войну есть разные специфические заболевания. Вызывает беспокойство южный регион. Очень надеемся, что там не будет вспышки холеры, — выразила обеспокоенность главный инфекционист Украины.

По ее словам, важную роль в распространении инфекций в человеческом сообществе играет и ослабленный иммунитет в силу длительного стресса и недоедания.

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— Войны и голод идут рядом, нас ждут непростые времена, продовольственный кризис, стрессы. Мы становимся уязвимыми к тем инфекционным болезням, которыми обычно очень тяжело заразиться иммунокомпетентному человеку, — рассказала медик.

По ее словам, Украине еще следует ожидать роста количества случаев Covid-19. Однако с учетом особенности вирусов конкурировать между собой, на эпидемическую ситуацию могут повлиять другие заболевания.

Главное, что инфекции есть, были и будут. Вот это совершенно точно. Бояться их не следует. Их нужно понимать, резюмировала врач.