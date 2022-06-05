Маріуполь увійшов у першу фазу епідемії поки ще не встановленої інфекції. Це може бути і дизентерія, і холерна паличка, і будь-яка інша гостра кишкова інфекція.

Про це в Об’єднаному ефірі українських телеканалів заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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– У місті вже, на жаль, традиційна, проблема з питною водою, за якою шикуються величезні черги, в які люди записуються за два-три дні, – повідомив Петро Андрющенко.

За його словами, через погодні умови, через літню температуру, через природні явища рівень питної води в тих місцях, звідки її набирає окупаційна влада, продовжує знижуватися до критичної позначки.

Рада міського голови зазначає, що ця вода досить брудна, вживати її без кип’ятіння вкрай небезпечно. Тобто взагалі не можна. Але кип’ятити воду в Маріуполі ніде. Тому люди п’ють її в сирому вигляді.

Це, по суті, подвійна загроза для їхнього здоров’я. Оскільки виникає серйозний ризик для епідемічної ситуації в місті, про що ще місяць тому попереджали медики.

За словами Петра Андрющенка, на початку червня в морі з’являється холерна паличка. Загалом, це нормально для Маріуполя та Азовського моря. Але не в нинішніх умовах, коли і в акваторію моря, і в усі джерела, звідки люди беруть воду, потрапляють продукти розпаду зі стихійних поховань, продукти розпаду сміття на вулицях, який влада не прибирає.

Тому ризик виникнення епідемії не тільки загрозливий, він вже на такому рівні, що мова йде про фіксування, наскільки це можливо, одиничних випадків, які дають підстави говорити, що епідемія фактично почалася.

Про це свідчить, зокрема, і нетиповий для цієї пори року мор риби.

– Маріуполь фактично потрапив у першу фазу епідемії, – стверджує радник міського голови.

І це частково підтверджують самі окупанти. За інформацією з джерел у владі, місто фактично закривають на карантин. Поки це легший, більш бюрократичний варіант. Але, судячи з усього, окупанти розуміють, що епідемія вже пішла.

За словами Петра Андрющенка, поки складно сказати, про що саме йдеться. Швидше за все, це епідемія холери. Але це може бути і епідемія дизентерії. Або будь-яка інша епідемія, пов’язана з шлунково-кишковим трактом.

Найстрашніше те, що в нинішніх умовах практичної відсутності медичної допомоги, ліків, лабораторій, вакцин, всього того, до чого звикли маріупольці, навіть банальна дизентерія може призвести до десятків тисяч загиблих.

Тут навіть холери не потрібно чекати, в разі якої взагалі складно прорахувати наслідки, резюмував радник міського голови.