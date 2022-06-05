Мариуполь вошел в первую фазу эпидемии пока еще не установленной инфекции. Это может быть и дизентерия, и холерная палочка, и любая другая острая кишечная инфекция.

Об этом в Объединенном эфире украинских телеканалов заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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— В городе уже, к сожалению, традиционная, проблема с питьевой водой, за которой выстраиваются огромные очереди, в которые люди записываюся за два-три дня, — сообщил Петр Андрющенко.

По его словам, из-за погодных условий, из-за летней температуры, из-за природных явлений уровень питьевой воды в тех местах, откуда ее набирает оккупационная власть, продолжает снижаться до критической отметки.

Совет городского головы отмечает, что эта вода довольно грязная, употреблять ее без кипячения крайне опасно. То есть вообще нельзя. Но кипятить воду в Мариуполе негде. Поэтому люди пьют ее в сыром виде.

Это, по сути, двойная угроза для их здоровья. Поскольку возникает серьезный риск для эпидемической ситуации в городе, о чем еще месяц назад предупреждали медики.

По словам Петра Андрющенко, в начале июня в море появляется холерная палочка. В общем, это нормально для Мариуполя и Азовского моря. Но не в нынешних условиях. Когда и в акваторию моря, и во все источники, откуда люди берут воду, попадают продукты распада из стихийных захоронений, продукты распада мусора на улицах, который власти не убирают.

Поэтому риск возникновения эпидемии не только угрожающий, он уже на таком уровне, что речь идет о фиксировании, насколько это возможно, единичных случаев, которые дают основания говорить, что эпидемия фактически началась.

Об этом свидетельствует, в частности, и нетипичный в это время года мор рыбы.

— Мариуполь фактически попал в первую фазу эпидемии, — утверждает советник городского головы.

И это частично подтверждают сами оккупанты. По информации из источников во власти, город фактически закрывают на карантин. Пока это более легкий, более бюрократичный вариант. Но, судя по всему, оккупанты понимают, что эпидемия уже пошла.

По словам Петра Андрющенко, пока сложно сказать, об эпидемии чего именно идет речь. Скорее всего, это эпидемия холеры. Но это может быть и эпидемия дизентерии. Или любая другая эпидемия, связанная с желудочно-кишечным трактом.

Страшнее всего то, что в нынешних условиях практического отсутствия медицинской помощи, лекарств, лабораторий, вакцин, всего того, к чему привыкли мариупольцы, даже банальная дизентерия может привести к десяткам тысяч погибших.

Тут даже холеры не нужно ждать, в случае которой вообще сложно просчитать последствия, резюмировал советник городского головы.