В Мариуполе звучит слово холера. Есть информация, что инфекция уже распространяется по городу. Российские оккупанты собираются закрыть город на карантин, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

– Мы наблюдаем, как город закрывается. Кроме того, начала поступать информация, что российская сторона в Ростове-на-Дону подготовила уже отдельные инфекционные отделения, где они готовятся принимать собственных военных, которые могут попадать в результате эпидемии, и слово холера звучит в городе, среди оккупационных властей и их кураторов, — сказал он.

По словам советника, Россия собирается бороться с эпидемией самым циничным способом: заблокировав людей в Мариуполе. Оккупанты решили оставить все, как есть — и кто выживет, тот выживет.

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Все это происходит на фоне гуманитарной катастрофы. Ситуация становится все хуже, заметил Андрющенко: питьевую воду жители города могут получить раз в два дня, есть проблема с продуктами питания. С 1 июля бесплатно получать еду могут пенсионеры и люди с инвалидностью. Остальные будут ее покупать.

Мариуполь был заблокирован оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь.

Источник: Петр Андрющенко