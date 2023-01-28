В Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области поступило информационное сообщение системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF) от 19 января 2023 года, что в экспортируемом из Египта арахисе в скорлупе обнаружено превышение максимально допустимых уровней афлатоксинов.

Госпродпотребслужба в Одесской области предупредила, что на территории региона возможна реализация товара. Также информация доведена до операторов рынка о необходимости изъять его из обращения и в срок не более двух рабочих дней в письменном виде информировать об обнаруженном несоответствии Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области, что предусмотрено ч. 3 ст. 20 закона Украины Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов.

Афлатоксин-В1 – ядовитое вещество для людей и животных, выделяемое некоторыми видами микроскопических плесневых грибов. Он вызывает злокачественные опухоли и цирроз печени, а также снижает иммунитет. При сильном отравлении афлатоксином В1 возможны отек мозга и острая печеночная недостаточность.

Сейчас смотрят

В продажу в Украину попало печенье с высоким содержанием акриламида. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области.

Акриламид – токсический канцероген, который абсорбируется организмом и распространяется по всем органам. Особенно опасен для детей с небольшой массой тела.

Источник: ГУ Госпродпотребслужба в Одесской обл.