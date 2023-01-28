До Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах (RASFF) від 19 січня 2023 року, що в арахісі в шкарлупі, що експортувався з Єгипту, виявлено перевищення максимально допустимих рівнів афлатоксинів.

Держпродспоживслужба в Одеській області попередила, що на території регіону можлива реалізація товару. Також інформація доведена до операторів ринку про необхідність вилучити його з обігу та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області, що передбачено ч. 3 ст. 20 закону України Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів.

Афлатоксин-В1 – отруйна речовина для людей і тварин, яку виділяють деякі види мікроскопічних цвілевих грибів. Він викликає злоякісні пухлини та цироз печінки, а також знижує імунітет. При сильному отруєнні афлатоксином-В1 можливі набряк мозку та гостра печінкова недостатність.

Зараз дивляться

У продаж в Україні потрапило печиво з високим вмістом акриламіду. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області.

Акриламід – це токсичний канцероген, який абсорбується організмом та поширюється по всіх органах. Особливо небезпечний для дітей з невеликою масою тіла.

Джерело: ГУ Держпродспоживслужба в Одеській обл.