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В Україну потрапило небезпечне печиво. Продавців просять негайно вилучити його з продажу

25 Січня 2023, 16:53
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
магазин
Джерело: Depositphotos

У продаж в Україні потрапило печиво з високим вмістом акриламіду. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області. Інформацію вони отримали по системі швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) від 12 січня 2023 року.

Печиво під назвою Apetitki виготовляється в Румунії (виробник Ro Star S. A., Romania) і експортувалось до України (одержувач ТзОВ Львівімпорт) з Польщі.

печиво з кангерогеном

Фото: Lvivimport

Держпродспоживслужба закликає торгових операторів негайно вилучити печиво з продажу, згідно Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”. А також повідомити про наявність даного продукту у письмовій формі протягом двох днів.

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Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області

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