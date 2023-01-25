У продаж в Україні потрапило печиво з високим вмістом акриламіду. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області. Інформацію вони отримали по системі швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) від 12 січня 2023 року.

Печиво під назвою Apetitki виготовляється в Румунії (виробник Ro Star S. A., Romania) і експортувалось до України (одержувач ТзОВ Львівімпорт) з Польщі.

Держпродспоживслужба закликає торгових операторів негайно вилучити печиво з продажу, згідно Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”. А також повідомити про наявність даного продукту у письмовій формі протягом двох днів.

Зараз дивляться Акриламід – це токсичний канцероген, який абсорбується організмом та поширюється по всіх органах. Особливо небезпечний для дітей з невеликою масою тіла. Отруєння може проявити себе через тиждень. Головні симптоми: сильне потовиділення в кінцівках, оніміння ніг чи рук. Читайте також: Їсти чи не їсти: як запустити шлунок після харчового отруєння Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області

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