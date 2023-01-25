Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Фото Новости

В Украину попало опасное печенье. Продавцов просят немедленно изъять его из продажи

25 января 2023, 16:53
Анна Иваницкая руководитель отдела Здоровье
магазин
Источник: Depositphotos

В продажу в Украину попало печенье с высоким содержанием акриламида. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области. Информацию они получили по системе быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF) от 12 января 2023 года.

Печенье под названием Apetitki производится в Румынии (производитель Ro Star S. A., Romania) и экспортировалось в Украину (получатель ООО Львовимпорт) из Польши.

печиво з кангерогеном

Фото: Lvivimport

Госпродслужба призывает торговых операторов немедленно изъять печенье из продажи, согласно Закону Украины “Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов”. Также сообщить о наличии данного продукта в письменной форме в течение двух дней.

Сейчас смотрят

Акриламид – токсический канцероген, который абсорбируется организмом и распространяется по всем органам. Особенно опасен для детей с небольшой массой тела.

Отравление может проявить себя спустя неделю. Главные симптомы: сильное потоотделение в конечностях, онемение ног или рук.

Читайте также:
болит животЕсть или не есть: как запустить желудок после пищевого отравления

Источник: Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области

Теги
магазин Отравление Яд
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь