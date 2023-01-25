В продажу в Украину попало печенье с высоким содержанием акриламида. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области. Информацию они получили по системе быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF) от 12 января 2023 года.

Печенье под названием Apetitki производится в Румынии (производитель Ro Star S. A., Romania) и экспортировалось в Украину (получатель ООО Львовимпорт) из Польши.

Госпродслужба призывает торговых операторов немедленно изъять печенье из продажи, согласно Закону Украины “Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов”. Также сообщить о наличии данного продукта в письменной форме в течение двух дней.

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Акриламид – токсический канцероген, который абсорбируется организмом и распространяется по всем органам. Особенно опасен для детей с небольшой массой тела.

Отравление может проявить себя спустя неделю. Главные симптомы: сильное потоотделение в конечностях, онемение ног или рук.

Источник: Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области