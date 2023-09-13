Оккупанты придумывают новые методы принудительного получения российских паспортов.

На временно оккупированных территориях враг отказывает гражданам Украины в оказании медицинской помощи без наличия медицинского страхования, которое можно получить только с российским паспортом.

По информации Центра национального сопротивления, все жители ВОТ должны иметь полисы до конца 2023 года. Кроме того, оккупационные власти требуют от предприятий предоставить перечень работников, не имеющих страховки, и угрожают штрафами.

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Таким образом враг осуществляет подготовительные мероприятия к принудительной мобилизации.

Источник: Центр национального сопротивления