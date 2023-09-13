Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

Нет паспорта РФ – нет медуслуг: на ВОТ оккупанты отказывают украинцам в помощи

13 сентября 2023, 21:26
Марина Мелехова редактор
аптека, логотип
Источник: Pixabay

Оккупанты придумывают новые методы принудительного получения российских паспортов.

На временно оккупированных территориях враг отказывает гражданам Украины в оказании медицинской помощи без наличия медицинского страхования, которое можно получить только с российским паспортом.

По информации Центра национального сопротивления, все жители ВОТ должны иметь полисы до конца 2023 года. Кроме того, оккупационные власти требуют от предприятий предоставить перечень работников, не имеющих страховки, и угрожают штрафами.

Сейчас смотрят

Таким образом враг осуществляет подготовительные мероприятия к принудительной мобилизации.

Читайте также:
Підтримка, психолог, рукиБесплатная психологическая помощь во время войны: куда обращаться и как получить

Источник: Центр национального сопротивления

Теги
Война в Украине медична допомога Паспорт
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь